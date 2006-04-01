В Киеве целый месяц не было гриппа

В Киеве на сегодняшний день заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями ниже эпидпорога на одну треть, в марте не зафиксировано ни одного случая гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила 31 марта во время расширенного заседания коллегии Киевской городской государственной администрации главный санитарный врач столицы Ирина КОЗЛОВА.

По ее словам, по информации Украинского центра гриппа, в стране за последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости ОРВИ в 8 регионах. Более половины - 53% - заболевших – это дети. Превышен эпидпорог был в Одессе. Там занятия в школах накануне каникул были прекращены. По Киеву заболеваемость тоже выросла, но ее уровень не превышает эпидпорог. За последнюю неделю по Киеву ОРВИ заболело 23 тыс. чел., что на 28%, то есть на 1/3 сейчас ниже порогового уровня.

И.КОЗЛОВА отметила, что поскольку дети сейчас находятся на каникулах, то есть надежда, что это прервет активное распространение инфекции. В то же время, по ее словам, Украинский центр гриппа считает, что ситуацию с заболеваемость острыми респираторными болезнями можно рассматривать как продолжение зимнего периода, то есть холодные условия марта, температура воздуха, высокая влажность способствуют распространению респираторных инфекций. Поэтому СЭС вместе с Управлением образования будут совместно ежедневно анализировать ситуацию по всем школам и в зависимости от ситуации принимать решение.

Кроме этого, И.КОЗЛОВА сообщила, что по данным вирусологической лаборатории СЭС, которая проверяла заболеваемость гриппом, установлено, что вирус гриппа в городе в марте не был зафиксирован.