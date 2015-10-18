Тука пригрозил "политическим туристам" во время местных выборов
Глава Луганской ВГА Георгий Тука пообещал, что будет предпринимать жесткие меры против "политических туристов" на территории своей области во время местных выборов.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Как глава Луганской области предупреждаю заранее: никакого "избирательного туризма" на Луганщине не будет!!! Господа "турагенты"! Имейте в виду: все ваши "туристы" будут лежать мордами в асфальт под "чутким присмотром" украинских военных!" - предупредил Тука.
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При этом он отметил, что данное предупреждение касается всех владельцев автотраспорта.
"Прежде, чем участвовать в перевозке "туристов", обратите внимание на страхование собственных транспортных средств. Ведь "политический туризм" - слишком опасное дело..." - подытожил глава Луганской ВГА.
Як очільник Луганської області, попереджаю заздалегідь: ніякого "виборчого туризму" на Луганщині не буде!!!Панове "тур...Posted by Георгій Тука on 18 октября 2015 г.