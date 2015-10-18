Тука пригрозил "политическим туристам" во время местных выборов

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Как глава Луганской области предупреждаю заранее: никакого "избирательного туризма" на Луганщине не будет!!! Господа "турагенты"! Имейте в виду: все ваши "туристы" будут лежать мордами в асфальт под "чутким присмотром" украинских военных!" - предупредил Тука.

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При этом он отметил, что данное предупреждение касается всех владельцев автотраспорта.

"Прежде, чем участвовать в перевозке "туристов", обратите внимание на страхование собственных транспортных средств. Ведь "политический туризм" - слишком опасное дело..." - подытожил глава Луганской ВГА.