На ”сказки господина Лужкова” Тарасюк ответил решением Совбеза ООН

Решение о запрете въезда мэру Москвы Юрию ЛУЖКОВУ в Украину является «вполне законным, и он к этому уверенно и последовательно шел».

Об этом сказал в интервью журналистам председатель комитета ВР по вопросам европейской интеграции, экс-министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК.

Он отметил, что заявления Ю.ЛУЖКОВА, касающиеся Севастополя «можно квалифицировать как посягательство на территориальную целостность Украины». Он подчеркнул, что такие высказывания «противоречат духу и букве большого договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве Украины и Российской Федерации, они противоречат решению Совета безопасности ООН».

Б.ТАРАСЮК напомнил, что 20 июля 1993 года Совет безопасности ООН принял решение, в соответствии с которым решение российского парламента относительно статуса города Севастополя считать недействительным и не имеющим правовых последствий.

Он напомнил, что тогда Совет безопасности ООН заявил, что решение противоречит не только двусторонним соглашениям между Украиной и РФ, но оно противоречит и целям, принципам и уставу ООН. Б.ТАРАСЮК выразил убеждение, что любой орган, который будет рассматривать вопрос, будет руководствоваться решениями ООН. Он отметил, что «все это выдумки и сказки господина ЛУЖКОВА о передаче дела в международный суд».

Он добавил, что даже если официально российские власть «осмелятся передать этот вопрос в международный суд, то, во-первых, она должна априори признать обязательность решения международного суда ООН в Гааге, чего Россия не признает, а во-вторых, я однозначно могу сказать, что российская сторона проиграет этот суд».

Как сообщал УНИАН, 10 мая в Симферопольском аэропорту Ю.ЛУЖКОВУ, известному своими заявлениями о принадлежности Крыма и Севастополя России, работники СБУ вручили письменное предупреждение о недопустимости противоправных действий.

11 мая, выступая в Севастополе на концерте по случаю 225 годовщины основания ЧФ РФ, Ю.ЛУЖКОВ заявил, что вопрос о Севастополе «остался нерешенным».

Ю.ЛУЖКОВ отметил: «Севастополь в 1948 году был выделен как город, который вошел в подчинение государству. В 1954 году Севастополь не вошел в число тех областей, тех территорий, которые Никита Хрущов передал Украине. И мы говорим о том, что этот вопрос остался нерешенным, мы его будем решать. Мы его будем разрешать в пользу той правды, в интересах тех государственных позиций и того государственного права, которые имеет Россия относительно своей военно-морской базы – Севастополя».

Сегодня, 12 мая, начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО сообщила, что Служба безопасности Украины запретила Ю.ЛУЖКОВУ въезд на территорию нашего государства.

По ее словам, поскольку гражданин Ю.ЛУЖКОВ проигнорировал предупреждение СБУ о недопустимости осуществления действий, которые наносят вред национальным интересам Украины и ее территориальной целостности, отныне мэру Москвы запрещен въезд в Украину.

Как отметила М.ОСТАПЕНКО, СБУ выясняет все обстоятельства провокационных высказываний Ю.ЛУЖКОВА в Севастополе 11 мая в связи с возможной его причастностью к отмыванию «грязных денег» на территории Севастополя.