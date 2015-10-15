Садовый будет судиться из-за фильма, в котором его обвиняют в сотрудничестве с ФСБ

Об этом Садовый сегодня написал на своей странице в Facebook.

"Люблю" эти последние недели перед выборами. Очень много интересного о себе узнаю. В прошлый раз была "вилла в Ницце". Теперь все сразу: "Садовый - агент ФСБ, хочет отделить Галичину от Украины, разворовал пол-Львова, "Самопомич" - секта и российский проект и т.д.", - отмечает мэр Львова.

Он подчеркивает в своей статье, что „чтобы этот пасквиль не появился вчера на телеканале ZIK надо было всего-навсего поклониться владельцу телеканала Петру Дыминскому и подарить ему 17 гектаров парка "Снопкивский", которые он требует от общины с 2006 года”.

Садовый также заявил, что „поскольку под этой грязью постеснялись подписаться даже те "журналисты", которые ее делали, ответчиком в суде будет руководство телеканала. После выборов”.

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Как передает корреспондент УНИАН, 14 октября в эфире телеканала ZIK вышел фильм «Тайны Ратуши: начало», авторы которого обвинили мэра Львова Садового в сотрудничестве с российскими спецслужбами (ФСБ), коррупции и других злоупотреблениях. При этом авторы фильма не указывались.