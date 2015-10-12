Корбан: Президент настаивал, чтобы я уехал из страны

В связи с этим он пошел на выборы в Верховную Раду по 205-му округу, чтобы получить политический иммунитет.

Об этом Геннадий Корбан, который сейчас баллотируется в мэры Киева, заявил в интервью интернет-изданию «Цензор.НЕТ», опубликованном в понедельник.

«Сначала мое появление в Чернигове было вызвано началом политической карьеры, которую я анонсировал у себя на Фейсбуке и в прессе. Это было связано с тем, что после отставки команды, которая руководила Днепропетровской ОГА, Порошенко настаивал на том, чтобы я уехал из страны. И, честно говоря, я как тогда не понимал, почему я это должен делать, – так и сейчас не понимаю. Может он боится того, что я много о нем знаю?» – заявил политик.

По словам Корбана, такое настояние Петр Порошенко высказывал не ему лично, а пересказывал не единожды «через определенных лиц».

«И поэтому я сделал политическое заявление. К тому моменту они разработали схему, как им провести Березенко в Раду. Был освобожден округ – и я заявился на этот округ. Это была действительно политическая акция. Скажу честно: это было и желание в том числе получить какой-то политический иммунитет в этом противостоянии с Президентом», – пояснил Геннадий Корбан.

Политик добавил, что после регистрации партии УКРОП в июне было принято решение о переходе на новый этап развития в политике. Он отметил, что такое решение было вызвано уже не только необходимостью обеспечить политический иммунитет в связи с угрозой ему лично и некоторым его соратникам, а желанием изменить страну, привлекая к этому процессу патриотов.

«Это решение было связано еще и с тем, что мы понимали: в стране нет больше людей (мы их не видели), у которых было бы желание что-то изменить. Запустить какой-то более здоровый процесс в обществе. С тех пор начали привлекать в свое движение патриотов», – сказал Геннадий Корбан.