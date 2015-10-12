Лидерами по количеству "новых" лиц стали "УКРОП", "Самопомич" и Радикальная партия - исследование

Об этом рассказал политический аналитик фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Руслан Кермач на пресс-конференции в ИА "Мост-Днепр".

"По данным КИУ (Комитет избирателей Украины) больше всего условно «новых» лиц мы видим в списках в партии «УКРОП» - 82%, с ней соседствует "Самопомич" и Радикальна партия Олега Ляшко", - подчеркнул он.

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Кермач отметил, что предстоящие выборы будут способствовать обновлению местных элит за счет появления новых политических сил и объединений.

"Но мы должны понимать, что новые лица - это еще не гарантия их качества", - считает он.

Справка. Исследование провели Фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова. Опрошено 2 тыс. 11 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.