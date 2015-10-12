В ГПУ опровергают информацию о проведении служебной проверки в отношении заместителя генпрокурора Касько

Как сообщили УНИАН в Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, отдельными электронными средствами массовой информации со ссылкой на народного депутата Украины Сергея Лещенко распространена информация о проведении управлением внутренней безопасности Генеральной прокуратуры Украины служебной проверки в отношении Касько по факту разморожения в Британии 23 млн долларов экс-министра экологии Николая Злочевского.

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«Генеральная прокуратура Украины официально информирует, что никакой служебной проверки в отношении заместителя генерального прокурора Украины Касько управлением внутренней безопасности и защиты работников прокуратуры не проводилось и не проводится», - говорится в сообщении.

В то же время в Генпрокуратуре отмечают, что указанным управлением совместно с другими структурными подразделениями ГПУ проводится проверка по обращению народного депутата Украины Татьяны Чорновол по поводу неправомерных, по ее мнению, действий Касько, которые заключаются в сообщении Высокого суда Англии об отсутствии уголовного производства в отношении Злочевского, что позволило разморозить и вывести на кипрский счет 27 млн евро, а также блокировании процессуальных действий по возврату 80,5 млн долларов США, незаконно выведенных из Украины бизнесменом Сергеем Курченко и арестованных в Латвии.

Кроме того, управление внутренней безопасности и защиты работников прокуратуры совместно с другими структурными подразделениями Генеральной прокуратуры проводит проверку по обращению народного депутата Украины Кривенко о правомерности сообщения Касько о возбуждении уголовного производства в отношении бывшего начальника управления по возвращению активов, полученных преступным путем, Министерства внутренних дел Украины Елены Тищенко.

«Проверка по указанным депутатским обращениям проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины», - отметили в Генпрокуратуре.