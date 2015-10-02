Переговоры "нормандской четверки" должны завершиться до 20:00 по Киеву из-за планов Меркель - источник

Об этом говорят источники в немецкой делегации, ссылаясь на повестку дня канцлера, передает собственный корреспондент УНИАН.

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«Переговоры должны завершиться до 19.00, потому что запланировано, что они не должны быть всю ночь. Меркель должна завтра утром быть в Германии на праздновании 25 лет объединения Германии», - отметил собеседник агентства.