Гаагский суд продолжил предварительное изучение ситуации в Украине

Это случилось после того, как украинское правительство во второй раз подало заявление о признании действия Римского Статута для признания юрисдикции Суда в отношении преступлений, совершенных на территории Украины с 20 февраля 2014 года.

Об этом агентству УНИАН сообщили в Международном суде.

Первое заявление украинского правительства было подано 17 апреля этого года и касалось преступлений, совершенных на территории Украины в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года.

После получения необходимых заявлений прокурор, в соответствии с правилом 25 Устава офиса прокурора и как вопроса политики и практики, открыл предварительное изучение ситуации.

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В Суде напомнили, что 25 апреля 2014 года прокурор начал предварительное изучение ситуации в Украине с фокусом на событиях Майдана.

"После второго заявления, представленного правительством Украины 8 сентября, прокурор должен принять решение расширить временной охват существующей предварительной экспертизы для включения любых возможных преступлений, совершенных на территории Украины с 20 февраля 2014 года", - отметили в Суде.

Решение продлить временные рамки существующей предварительной экспертизы не исключает возможности прокурора принять, в случае необходимости, отдельные решения по конкретному обращению или инцидентам в течение соответствующего периода, добавили в этой международной организации.

Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Незалежности в Киеве на улицы городов Украины вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция Достоинства.