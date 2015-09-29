УКРОП призывает прекратить бизнес с Россией

«В программе нашей партии прописан запрет на инвестиции в страну-агрессор, запрет на ведение бизнеса со нею. Я считаю, что сами украинские граждане должны понимать, что за эти инвестиции убивают наших молодых ребят», – подчеркнул Геннадий Корбан в эфире канала «112 Украина».

Политик также считает, что Украина должна искать решение в вопросах поставок российского газа. Один из возможных вариантов, по его словам, – рассчитываться с Россией за газ на входе в Украину, чтобы дальше самостоятельно торговать с европейскими странами. «Мы можем начать эффективно управлять своей «трубой»», – отметил Корбан.

Кроме того, политик сообщил, что считает правильным шагом блокаду Крыма гражданскими активистами. «Это называется прямая демократия. Хотя Украина может потерять 2-3% товарооборота с РФ, но это не грозит экономике Украины. Россия нагло отняла часть территории Украины, и я не понимаю, почему мы до сих пор поставляли продукты и все остальное в Крым. То же самое можно сделать и на Донбассе», - сказал он.

Отвечая на вопрос о судьбе людей на полуострове, Корбан заявил: «Эти люди сделали свой выбор. Кроме того, страна-агрессор, захватившая Крым, должна сама думать о его обеспечении. У нас достаточно своих проблем». При этом Корбан добавил, что в материковой Украине нужно построить «красивую жизнь».