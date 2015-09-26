Лукашенко поздравил Порошенко с юбилеем: Волевой характер президента поможет вернуть мир в Украине
16:04, 26 сентября 2015Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего украинского коллегу Петра Порошенко с 50-летием.
Порошенко и Лукашенко / Фото УНИАН
Об этом говорится на сайте президента Белоруссии.
«Дорожу вашим личным вниманием к развитию белорусско-украинских связей, прочной основой которых являются открытый диалог, взаимное уважение и добрососедское отношение», - говорится в поздравлении.
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Лукашенко пожелал Порошенко здоровья, душевных и физических сил, а также достижения всех намеченных целей. При этом он отметил, что «волевой характер и богатый жизненный опыт» президента Украины «помогут вернуть мир и спокойствие на землю братской Украины».
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