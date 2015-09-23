Экс-сотрудник АП Януковича стал советником главы Одесской облмилиции

Это подтвердил и сам Лорткипанидзе в заявлении, опубликованном на сайте облмилиции, передает ZN.ua.

"Мы продолжаем борьбу с коррупцией… назначение Шпилевого связано с этим направлением. Этот человек имеет очень много информации, и он назначен моим помощником по моему приказу, чтоб у нас были большие успехи в этом направлении", - сказал он.

Как известно, в начале сентября глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили назначил своим советником Шпилевого.

Спустя три часа после резонанса в СМИ пресс-служба ОГА удалила соответствующую информацию с сайта обладминистрации.

Читайте такжеОдесскую милицию возглавил подполковник из Луганска

"Шпилевой сотрудничал с ОГА на временной основе как журналист и работал над конкретным проектом, а на постоянной основе он назначается в ГУ МВД Украины в Одесской области. Константин - редактор известного антикоррупционного сайта, который обычно публикует много острых материалов. В настоящее время его проект по ОГА завершен, и он приступает к работе в ГУ МВД Украины в Одесской области", - заявила пресс-служба ОГА.

Шпилевой родился 12 октября 1967 года в Одессе. Ранее он был депутатом Одесского городского совета V созыва. С ноября 2011 года по 1 декабря 2013 года работал в администрации президента Украины.

Читайте такжеНачальником Одесской ГАИ стал бывший спецназовец - СМИ