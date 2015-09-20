Документы для участия в местных выборах подали 142 партии, из них 10 - с нарушениями

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, сегодня на заседании ЦИК была утверждена форма Перечня партий, которые приняли решения об участии их местных организаций в местных выборах.

Центральная избирательная комиссия отметила, что установленный Законом "О местных выборах" срок – не позднее чем за 35 дней до дня голосования, то есть до 19 сентября 2015 года включительно – в Комиссию поступили документы об участии в выборах от 142 политических партий.

При этом 132 партиями в Центральной избирательной комиссии представлены копии решений высших руководящих органов вместе с другими, предусмотренными Законом документами об участии их местных организаций в очередных выборах депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, первых выборах депутатов советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2015 года, которые соответствуют требованиям, установленным частью первой статьи 36 Закона.

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Вместе с тем, документы 10 политических партий, поступивших в Центральную избирательную комиссию, оформлены с нарушением установленных требований Закона.