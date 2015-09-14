Ученые объединились с Партией местного самоуправления для повышения квалификации власти

Политическая партия местного самоуправления – единственная политическая сила, которая будет участвовать в выборах местных органов власти с научно-обоснованной стратегией развития государственного и муниципального управления. Кроме того, ведущие ученые Украины поддержали инициативу политической силы о создании единого электронного кадрового резерва. Благодаря базе данных представители органов местного самоуправления смогут отобрать кандидатов с научными степенями и практическим опытом работы для назначения на вакантные должности.

Такие решение приняли делегаты Первого Всеукраинского съезда докторов и кандидатов наук государственного управления, магистров государственного управления, специалистов государственной службы и местного самоуправления, организованного по инициативе Политической партии местного самоуправления.

В съезде, который состоялся 12 сентября 2015 года, в Украинском доме, приняли участие 398 делегатов со всех регионов страны.

По словам главы Совета Партии местного самоуправления, доктора наук государственного управления Александра Кондрашова, задекларированные Президентом Украины 62 реформы и 2 приоритетные государственные программы, в том числе предложенный пакет Конституционных изменений в рамках реформы децентрализации, не имеют релевантного научного обоснования, должного институционального и кадрового обеспечения, отлаженного мониторинга эффективности внедрения законодательных изменений.

«Наряду с лозунгами об интеграционном пути Украины в Евросоюз, сравнение Стратегии устойчивого развития «Украина - 2020», предложенной Президентом Украины, с основным программным документом Евросоюза – Стратегией «Европа – 2020», свидетельствует о несовершенстве, непродуманности и недоработанности отечественной программы реформ», - заявил Кондрашов.

Он пояснил, что в президентской программе не уделено должного внимания концепции развития науки, инноваций, и образования в области государственного и муниципального управления, инновационно-инвестиционной стратегии государства, повышению конкурентоспособности экономики, проигнорированы основные европейские принципы повышения уровня занятости граждан и борьбы с бедностью.

Ученые искренне приветствовали инициативу политической силы объединить усилия на основе идеологических принципов Партии местного самоуправления для построения сбалансированной модели государственного и муниципального устройства, синтеза ведущих европейских научных теорий и практик.

«Совместными усилиями мы запустим уникальный для политической жизни Украины механизм налаживания конструктивного сотрудничества научного и педагогического сообществ с политической силой «Партия местного самоуправления», которая имеет мощный потенциал и все перспективы стать эффективным проводником общественного прогресса Украины. Мы подадим пример конструктивного диалога общества с властью другим политическим силам, в том числе и тем, которые сегодня управляют государственными процессами. Партия местного самоуправления станет экспериментальной площадкой для верификации наработанных методик и разработок институционального проектирования, инструментом внедрения научных стратегий в процессы развития государственного и муниципального управления», - отметил доктор наук государственного управления, профессор Николай Корецкий.

По итогам съезда Александр Кондрашов проинформировал, что в отличие от всех политических сил Партия местного самоуправления пойдет на местные выборы с четкой «Стратегической дорожной картой» развития муниципального управления, разработанной научно-экспертным советом политической силы. Это - методическое пособие для городских, сельских и поселковых голов, депутатов органов местного самоуправления в свете грядущих Конституционных изменений относительно децентрализации власти и финансовых преференций.

Ученые единогласно поддержали и инициативу Партии местного самоуправления о создании единого электронного кадрового резерва госслужащих и региональных управленцев.

«Наша с вами партия станет первой в Украине политической силой, которая создаст единый электронный кадровый резерв из числа кандидатов с учеными степенями и практическим опытом государственной и муниципальной службы. Этот позволит ученым и специалистам-практикам не только выступать в роли экспертов, но и занимать ответственные посты в структуре исполнительной власти всех уровней. Кроме того, мы будем делегировать этих специалистов на участие в избирательных кампаниях по партийным спискам», - констатировал глава Совета Политической партии местного самоуправления Александр Кондрашов.