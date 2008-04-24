Политолог: двум тиграм Ющенко и Тимошенко тесно в постреволюционных буднях

Украина переходит от противостояния Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО к противостоянию концепций Конституции.

Такое мнение высказали политологи в ходе опроса Института Горшенина: «Как отразится противостояние премьер-министра и Президента на конфигурации власти и конституционном процессе?».

Так, директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Константин БОНДАРЕНКО отметил, что противостояние между Секретариатом Президента и Кабинетом Министров уже сыграло свою отрицательную роль в общественно-политической жизни страны. «Народ убедился, что оранжевое единство – это лишь миф. Революция завершилась. Настали постреволюционные будни, в которых двум тиграм – Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО – тесно», - считает он.

По мнению К.БОНДАРЕНКО, сегодня противостояние двух личностей и двух центров влияния перенесено в конституционную плоскость. «Президент первым использовал фактор изменений в Конституцию как оружие в борьбе с премьером. Премьер отреагировала и предложила свой вариант концепции изменений в Конституции. Президент хочет заполучить неограниченную власть, премьер – максимально ограничить Президента», - отметил эксперт.

В тоже время К.БОНДАРЕНКО считает, что в преддверии президентских выборов, особенно с учётом нынешних рейтингов Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО, было бы более разумно ограничить Президента в правах – с тем, чтобы В.ЮЩЕНКО не оставил шансов на сильное президентство Ю.ТИМОШЕНКО. Он напомнил, что так в своё время сделал Леонид КУЧМА, ослабив своего преемника В.ЮЩЕНКО. «В любом случае, конституционный процесс в стране стоит рассматривать как один из элементов предвыборной стратегии, а также как элемент противостояния Секретариата Президента и Кабинета Министров», - убежден К.БОНДАРЕНКО.

В свою очередь директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ высказал мнение, что конституционная комиссия в парламенте все же будет создана, и при этом угрозы распустить коалицию не будут реализованы. «Президент отдаст свой проект Конституции в эту конституционную комиссию, и все будут делать вид, что они готовят согласованный вариант Конституции», - отметил он. М.ПОГРЕБИНСКИЙ прогнозирует, что в этом документе Президент, скорей всего, останется избираемым населением, но с минимальными полномочиями. «Хотя я не исключаю, что осенью может случиться форс-мажор», - сказал эксперт. По его мнению, противостояние между премьером и Президентом сохранится в ближайшие полгода, но многое будет зависеть от Партии регионов, которая сейчас находится в позиции наблюдателя и одновременно в роли той третьей силы, без которой не сможет обойтись ни одна из противоборствующих сторон.

Председатель правления центра «Социовимир» Сергей ТАРАН считает, что наихудшим вариантом является то, что обе стороны, находящиеся сейчас в конфликте, будут пытаться переписать Конституцию. «Любые изменения Конституции в пользу какой-либо одной партии, а не в пользу интересов всей страны, заканчиваются созданием некачественных и временных конституционных проектов, которые со временем будут переписываться, что и случилось с последней Конституционной реформой», - отметил он. С.ТАРАН считает, что конфигурация власти может двигаться сейчас в направлении создания парламентской республики. «Но если эти поправки не будут внесены до президентских выборов, то после них потребность в создании парламентской республики исчезнет, и она не будет создана вообще», - отметил он.

Директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий БАРОНИН отметил, что противостояние Президента и премьера непосредственно связано с подготовкой к президентским выборам 2009 года. «Конфигурация власти будет двигаться в сторону усиления роли Верховной Рады, поскольку доминирующие политические силы - БЮТ и ПР - заинтересованы в концентрации власти именно в парламенте», считает эксперт. По его словам, это и будет определять работу этих политических сил в рамках реформирования Конституции и структуры вертикали власти в целом. «Последствия этого процесса будут зависеть от того, насколько БЮТ и ПР найдут общий язык, и сможет ли парламент набрать большинство для внесения поправок в Конституцию путем референдума», - подчеркнул А.БАРОНИН.