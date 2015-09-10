Глава МИД Люксембурга: Евросоюз более солидарен и объединен к Украине, чем к проблемам миграции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве во время 12-й ежегодной Ялтинской европейской стратегии.

"Если я буду очень откровенным с вами, я могу сказать, что в отношении Украины мы более солидарны и более объединены, чем по проблеме миграции", - подчеркнул Ассельборн.

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В этой связи он напомнил, что после тяжелых переговоров, Евросоюз смог договориться о введении и в дальнейшем продлении санкций до конца января 2016 года против России из-за ситуации в Украине.

Ассельборн заверил, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину как важного партнера ЕС.

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Как сообщал УНИАН, бывший генеральный секретарь Организации североатлантического договора Андерс фог Расмуссен во время 12-й ежегодной Ялтинской европейской стратегии заявил, что западные страны должны предоставить Украине оружие при условии, если продолжится нарушаться Россией режим прекращения огня на Донбассе.