Террористы "Аль Каиды" пригрозили атаками на Билла Гейтса и Уоррена Баффета

Угрозы против бизнес-элит США группировка разместила в своем журнале, - сообщает Insider по информации NBC news.

Также в списке указаны братья Чарльз и Дэвид Кох, магнат казино Шелдон Аделсон, сын основателя сети Wal-Mart Джим Уолтон.

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Имена некоторых других бизнесменов журнал террористов написал с ошибками. Журнал заявляет, что бизнесмены могут избежать атак, если выведут свои финансы из американских банков, вложат свои состояния вне территории США и прекратят поддерживать Израиль.