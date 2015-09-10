Террористы "Аль Каиды" пригрозили атаками на Билла Гейтса и Уоррена Баффета
11:20, 10 сентября 2015Политика
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Террористическая организация "Аль Каида" пригрозила атаками на американских экономических лидеров, включая Билла Гейтса, Майкла Блумберга и Уоррена Баффета.
REUTERS
Угрозы против бизнес-элит США группировка разместила в своем журнале, - сообщает Insider по информации NBC news.
Также в списке указаны братья Чарльз и Дэвид Кох, магнат казино Шелдон Аделсон, сын основателя сети Wal-Mart Джим Уолтон.
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Имена некоторых других бизнесменов журнал террористов написал с ошибками. Журнал заявляет, что бизнесмены могут избежать атак, если выведут свои финансы из американских банков, вложат свои состояния вне территории США и прекратят поддерживать Израиль.
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