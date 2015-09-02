Людям нужны нормальные дороги, больницы, детские сады, школы и рабочие места - Христюк

Об этом в интервью на сайте Gazeta.ua заявил заместитель председателя Киевской ОГА и глава областной организации политической партии «Нові обличчя» Дмитрий Христюк.

Стратегическая программа развития по европейскому образцу уже создана для города Ирпень. Ее летом этого года представил мэр и лидер партии «Нові обличчя» Владимир Карплюк. Одним из ключевых пунктов разработанного плана является развитие медицинской сферы. Документом предусматривается создание качественной медицинской инфраструктуры. В частности, речь идет о реконструкции поликлиники, открытии семейных амбулаторий, строительстве родильного дома.

«Разве людям нужны лозунги и какие-то абстрактные политические программы? Нет! Людям нужны нормальные дороги, больницы, детские сады, школы, рабочие места и достойные зарплаты в том населенном пункте, где они живут», - отметил в интервью Дмитрий Христюк.

Среди других приоритетов стратегического плана - безопасность, энергоэффективность и благоприятные условия ведения бизнеса, развития туризма, сферы отдыха и развлечений.

«Жителям Киевской области нужна новая политическая сила, команда которой уже имеет опыт быстрых и эффективных изменений. При этом коррупция должна быть искоренена во всех без исключения органах власти. Пример Ирпеня дает основания говорить о том, что команда партии «Нові обличчя» реально повышает качество и уровень комфорта жизни простых людей», – заявил чиновник.Дмитрий Христюк подчеркнул, что найти средства на социальное развитие несложно. Главное - побороть коррупцию и эффективно использовать поступления в бюджет. Также к проектам планируют привлекать спонсоров и международные донорские организации.

Напомним, 25 августа руководителем Киевской областной организации партии «Нові обличчя» был избран действующий заместитель председателя Киевской ОГА Дмитрий Христюк.