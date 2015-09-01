Порошенко анонсировал заседание СНБО по санкциям против России
12:43, 01 сентября 2015Политика
3457 0
Заседание СНБО, на котором будет рассмотрен вопрос санкций против России, состоится завтра.
Порошенко анонсировал заседание по санкциям против РФ / Фото УНИАН
Об этом президент Петр Порошенко сказал во время посещения бойцов Национальной гвардии в Центральном госпитале МВД Украины, которые пострадали во время провокаций возле Верховной Рады 31 августа.
Читайте такжеЖурналист: до 15 сентября Евросоюз продлит санкции против российских чиновников
"Заседание СНБО будет завтра - по санкциям", - отметил Петр Порошенко.
Как сообщал УНИАН, 12 августа Кабинет министров одобрил новый пакет дополнительных санкций против России и отправил их на рассмотрение СНБО. 11 августа вступили в силу расширенные санкции США против России и украинских экс-чиновников, причастных к хищению государственных активов и злоупотребленю на госслужбе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter