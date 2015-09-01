Порошенко анонсировал заседание СНБО по санкциям против России

Об этом президент Петр Порошенко сказал во время посещения бойцов Национальной гвардии в Центральном госпитале МВД Украины, которые пострадали во время провокаций возле Верховной Рады 31 августа.

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"Заседание СНБО будет завтра - по санкциям", - отметил Петр Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 12 августа Кабинет министров одобрил новый пакет дополнительных санкций против России и отправил их на рассмотрение СНБО. 11 августа вступили в силу расширенные санкции США против России и украинских экс-чиновников, причастных к хищению государственных активов и злоупотребленю на госслужбе.