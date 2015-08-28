Забвение оккупированного Донбасса

Судя по текущему информационному полю в Москве, Кремль не собирается возвращать оккупированный Донбасс. Во всяком случае, в ближайшее время. Это показывают события последних месяцев. В Москве любят говорить о нарушении Украиной Минских соглашений, но о восстановлении контроля над госграницей стараются не вспоминать. Тем временем, идет встраивание оккупированных частей Донецкой и Луганской областей в российское политическое пространство. Уже созданы партии-клоны «Единой России», возглавляемой по очереди Путиным-Медведевым. Российские генералы продолжают управлять в регионе своими офицерами, которые, в свою очередь, командуют российскими гражданами с российским оружием и на российских танках. Всё это российская пропаганда называет «гражданская война» в Украине. С началом нового политического сезона можно ожидать очередных историй про снегирей, рабов и распятых мальчиков.

В целом, не в характере Кремля возвращать чужое. Это касается и оккупированных территорий. Их дальнейшая судьба кукловодов за красной стеной в действительности интересует.

При этом любопытно, что для российских федеральных каналов жизнь простых людей в захваченном Донбассе абсолютно не актуальна. Однако ролики с говорящими головами в военной форме из числа местных коллаборантов и непрошенных гостей из России крутят в режиме нон-стоп. Новые российские герои рассказывают о своих ратных подвигах и «зверствах» украинских силовиков. Правда давно уже не озвучивают свои мечты идти на Киев или хотя бы Харьков. В остальном, оккупированному Донбассу уделяется внимания примерно, как какому-нибудь российскому региону. А о жизни в российской провинции можно узнать в трёх случаях: приезда первых лиц РФ, ЧП с множеством жертв или пожаре в тысячу гектар леса. Так уже происходило во время оккупации Крыма – тогда новости про русских оккупантов или, как их тогда называли в России, «зеленных человечков» не сходили с телеэкранов. После захвата полуострова события в Крыму интересуют федеральные каналы исключительно в контексте погружения Путина в батискафе на дно Черного моря.

Стать российским регионом без голоса и прав не так уж и хорошо. Десятки так называемых субъектов федерации втихую сокращают расходы в рублях (без учета падения российской валюты) на образование, здравоохранение и соцобеспечения. И это при том, что региональные выборы назначены на сентябрь. Качать права с заявлениями «никто никогда Донбасс не ставил на колени» здесь не получится, буйных успокаивают очень быстро.

Идеологи «русского мира» уверяют, у Москвы денег на Донбасс хватит, более того, потом удастся запустить предприятия и на дешевом газе выйти на самоокупаемость. К тому же в Кремле еще теплится надежда о том, что в регионе останется российская армия, замаскированная под «трактористов и шахтеров», руководить им – Донбассом – будут московские марионетки, а кормить – Украина.

Предполагается, что оккупированный Донбасс встроится в новый экономический порядок со своим углем и металлом, который якобы будут поставлять на российский рынок через «всемирно признанную» Южную Осетию. Ну, примерно, как мидии, креветки и прочая «запрещёнка» поставляется через Беларусь. Тот факт, что еще до войны эта продукция Украины жестко конкурировала с россиянами на мировых рынках, игнорируется. Представители этих областей промышленности в России были главными противниками вступления Украины в Таможенный союз, так как не хотели делить внутренний рынок с украинскими производителями. Без отметки «Made in Ukraine» такая продукция может доехать максимум до Абхазии, еще одного «всемирно признанного» государства.

Как показывает история, ни один из «освобожденных» регионов - Абхазия, Южная Осетия или Приднестровье – не обрел ни экономической, ни политической самостоятельности. Такие режимы десятилетиями держатся на российских штыках и деньгах.

Развитие событий подталкивает к неутешительному выводу – статус серой зоны за оккупированными частями Донецкой и Луганской областями закрепится надолго. После прекращения атак на позиции украинских военных и их контрдействий в регион постепенно начнут возвращаться люди. Но ненадолго. Отсутствие работы, каких-либо политических прав разрушенная инфраструктура постепенно заставит людей сделать выбор: навсегда уехать в опускающую «железный занавес» Россию – или в свободную Украину.

Роман Цимбалюк