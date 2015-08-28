"Рабочее" лето Рады

У украинцев к власти всегда есть претензии и часто обоснованные. Озвучу одну из таких – к Верховной Раде. Точнее, к парламентским комитетам.

Как известно, 17 июля – в последний пленарный день этого лета, Верховная Рада должна была уйти на «каникулы». Однако спикер парламента Владимир Гройсман закрыл только заседание, а не вторую сессию. Причиной тому стали изменения в Конституцию Украины, процедура принятия которых, формально, не оставила нынешнему созыву выбора.

Дело в том, что голосование за Основной закон необходимо развести по разным сессиям. Но к фактическому окончанию работы Верховной Рады в июле Конституционный суд еще не рассмотрел документ. Поэтому пришлось идти на хитрость: чтобы соблюсти все формальности, было принято решение вторую сессию не закрывать, а после того, как КСУ вынесет свой вердикт, проголосовать изменения в Конституцию в первом чтении (226 голосов), закрыть сессию, тут же открыть следующую, и до Нового года проголосовать за новшества в Основном законе уже во втором чтении (300 голосов).

Желание соблюсти законность в ходе внесения изменений в Конституцию, конечно, похвально. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что, формально, начиная с 18 июля, депутаты, вроде бы, не уходя на «каникулы», по сути, не работали ни дня.

Вполне вероятно, что на это можно было бы закрыть глаза, если бы Верховная Рада выполнила свои обещания, черным по белому выписанные в коалиционном соглашении, хотя бы наполовину. Этого, к сожалению, не произошло. Но это вовсе не помешало парламентариям отправиться в заграничные округа.

Вполне вероятно, что критики в адрес народных депутатов было бы гораздо меньше, если бы комитеты Верховной Рады, понимая, что парламент окунается в рабочее лето, составили план и график работы, обсуждали бы законопроекты на заседаниях и готовили качественные документы для рассмотрения их уже на следующей сессии. Ничего из вышеперечисленного также не произошло.

Более того, в Аппарате Верховной Рады так и не нашлись, что ответить на запрос УНИАН от 12 августа о том, существует ли график заседаний комитетов на лето, учитывая, что вторая сессия не закрывалась. А также о том, сколько законопроектов, начиная с 18 июля, получили соответствующие выводы главного научно-экспертного управления и главного юридического управления. Грубо говоря, хотелось узнать, какова готовность выполнения коалиционного соглашения к началу третьей сессии парламента.

Тем временем, по состоянию на сегодня, на рассмотрении комитетов Верховной Рады находится 2 687 законопроектов. Наибольшее количество – 345 – в комитете по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления. После этого, кто из депутатов и что будет рассказывать о необходимости децентрализации и важности местных выборов, назначенных на конец октября?

Второе место по количеству «рассматриваемых» законопроектов занимает комитет по вопросам налоговой и таможенной политики – 323 документа. Депутаты не покладая рук «трудятся» над оптимизацией украинских налоговых законов?

Третье место – 239 законопроектов - у комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Реформа правоохранительной системы, говорите? Знаем. Слышали.

Собственно, если на третьей сессии Верховной Рады парламентарии будут сетовать, что выполнение коалиционного соглашения хромает, а запланированные реформы откладываются во времени, поскольку необходимые для этого законодательные инициативы «зависли» в комитетах, сочувствия и понимания от общества ожидать не стоит. Для подготовки нужных законов у депутатов было достаточно времени.

Татьяна Урбанская