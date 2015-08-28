Die Welt: Три хороших новости для Петра Порошенко

Об этом пишет Кристоф Шильтц в своей статье «Три хороших новости для Петра Порошенко», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

День начался плохо для Петра Порошенко. Он приземлился с опозданием в Брюсселе, дождь и сильные порывы ветра доставили немало хлопот правительственному самолету из Киева. Президент Украины поспешил к Еврокомиссии в Европейском квартале. Встреча с Жан-Клодом Юнкером, президентом Европейской комиссии, началась в 11.15 часов. Она заняла больше, чем полтора часа – значительно больше, чем планировалось.

Затем Порошенко светился от радости. «Я рад приветствовать моего друга Петра», сказал добродушный и загорелый глава Комиссии журналистам. И он добавил то, чего Порошенко долго ждал: «Я ни на секунду не сомневаюсь, что государства-члены утвердят безвизовый режим для украинцев». Порошенко энергично кивнул. Этот день выдался гораздо лучше: наконец, после многих лет борьбы, украинцы скоро смогут без проблем ездить в ЕС. Комиссия надеется, сказал Юнкер, что к концу года она сможет рекомендовать либерализацию визовых правил: «В стране виден огромный прогресс», сказал он.

Опять Порошенко энергично кивнул, он улыбался как ребенок, который радуется пакету конфет. Это большой успех для шоколадного миллиардера из Киева. А также яркое пятно в отношениях между ЕС и Киевом. Отношения в последние месяцы были отчасти напряженными, некоторые страны ЕС, такие как Германия, считали, что Порошенко недостаточно быстро проводит реформы. В Берлине его обвиняли в том, что он слишком мало делает для реализации Минского мирного соглашения. Порошенко, в свою очередь, требовал более активного присутствия ЕС в своей стране, а также ясной перспективы членства для Украины. Для европейцев это было слишком – они холодно ему отказали.

Москва хотела помешать соглашению

Но для Порошенко в этот четверг были еще хорошие новости. Юнкер пообещал, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС вступит в силу строго 1 января 2016 года. «Все попытки помешать этому остались безрезультатными», сказал Юнкер. Он намекал на Россию. Правительство в Москве до недавнего времени пыталось задержать сделку, потому что они боятся снижения уровня продаж российских товаров в Украине и дальнейшего сближения между Киевом и Брюсселем.

Кроме того, и это была третья хорошая новость для Порошенко, после пяти месяцев переговоров Украина достигла соглашения с основными кредиторами по облегчению долгового бремени. По словам министра финансов Натальи Яресько, кредиторы Украины согласились на отказ от 20 процентов. Реструктуризация долга на общую сумму $ 18 млрд должна быть завершена к концу октября. Эта новость имеет огромное значение для экономики Украины и, таким образом, для развития всей страны. Поскольку Международный валютный фонд (МВФ) ранее поставил кредит на $ 40 млрд в зависимость от успешной реструктуризации. Без этого кредита экономика Украины, которая недавно сократилась на 18 процентов, рухнула бы в ближайшее время. Юнкер сказал: «Соглашение позволит Украине продолжать процесс реформ».

Пока Порошенко вел переговоры в Брюсселе, в зоне боевых действий на востоке страны были убиты, по меньшей мере, семь солдат, 13 ранены. Но есть надежда. По данным Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), согласованное пророссийскими повстанцами и украинской армией прекращение огня должно вступить в силу 1 сентября перед началом учебного года. Порошенко сказал: «Я думаю, что мы не должны ждать 1 сентября. Я, как Президент Украины, заинтересован в том, чтобы сразу его ввести. Никто не знает, сколько еще жизней это будет стоить, если мы будем ждать до 1-го сентября».

Порошенко снова попросил ЕС увеличить давление на Москву. «Мы надеемся, что ЕС имеет возможность продлить санкции против России», сказал он твердым голосом. Юнкер отложил вопрос о продлении санкций до начала 2016 года. Тем не менее, Петр Порошенко сказал: «Я хочу поблагодарить Жан-Клода». Он знает, что европейцы хотят как можно дольше оттягивать решение о дальнейших санкциях.