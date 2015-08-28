В Киеве начался внеочередной съезд партии "Солидарность"

Как передает корреспондент УНИАН, проектом повестки дня предусматривается, в частности, рассмотрение вопросов о приеме новых членов в партию, избрания руководства партии.

Будут рассматриваться вопросы об изменении названия партии, о прекращении полномочий центрального совета партии, о формировании его в новом составе.

Кроме того, предполагается утвердить изменения в устав партии и в ее программу.

Ожидается участие в съезде президента Украины Петра Порошенко.

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Председательствующим на съезде является лидер партии Юрий Луценко. Он объявил, что на съезде по состоянию на 11.00 зарегистрировано 60 из 68 делегатов.

В начале съезда прозвучал Гимн Украины. Участники почтили память погибших героев минутой молчания.

Луценко после открытия съезда и рассмотрения некоторых процедурных вопросов объявил перерыв до 12.00 для обмена временных удостоверений делегатов на постоянные мандаты.

Как сообщалось, на этом съезде может быть принято решение об объединении с “Солидарностью” партии “УДАР”. Председателем уже объединенной партии может стать лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко.