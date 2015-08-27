Пресс-служба "Донбасса" сообщила о потерях под Мариуполем - погибли 5 бойцов ВСУ

12:07, 27 августа 2015
Политика
4723 0

Пресс-служба добровольческого батальона спецназначения "Донбасс" сообщила о потери ВСУ под Мариуполем.

У

"Вчера поздно вечером в результате активизации действий противника, бойцы батальона "Донбасс" помогали 40 батальону ВСУ в защите Мариуполя" - говорится в сообщении.

Пресс-служба батальона "Донбасс" информирует. Вчера поздно вечером вследствие активизации действий противника, бойцы ба...

Posted by Батальон спеціального призначення НГУ "Донбас" on 26 серпня 2015 р.

По словам пресс-службы, в результате боев погибли 5 бойцов ВСУ. Среди "донбассовцев" потерь нет.

Читайте такжеБатальон "Донбасс" возвращается в зону АТО оборонять Мариуполь

Напомним, что сегодня, 27 августа, пресс-офицер сектора "М" Ярослав Чепурной заявил о серьезных потерях украинских силовиков. "Почерк, которым боевики ведут огонь, очень похожий на почерк профессиональной российской армии", - подчеркнул Чепурной.

По его данным, начиная с 16.00 вчерашнего дня до 6.30, в секторе "Г" произошло 20 обстрелов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter