Пресс-служба "Донбасса" сообщила о потерях под Мариуполем - погибли 5 бойцов ВСУ

"Вчера поздно вечером в результате активизации действий противника, бойцы батальона "Донбасс" помогали 40 батальону ВСУ в защите Мариуполя" - говорится в сообщении.

Пресс-служба батальона "Донбасс" информирует. Вчера поздно вечером вследствие активизации действий противника, бойцы ба... Posted by Батальон спеціального призначення НГУ "Донбас" on 26 серпня 2015 р.

По словам пресс-службы, в результате боев погибли 5 бойцов ВСУ. Среди "донбассовцев" потерь нет.

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Напомним, что сегодня, 27 августа, пресс-офицер сектора "М" Ярослав Чепурной заявил о серьезных потерях украинских силовиков. "Почерк, которым боевики ведут огонь, очень похожий на почерк профессиональной российской армии", - подчеркнул Чепурной.

По его данным, начиная с 16.00 вчерашнего дня до 6.30, в секторе "Г" произошло 20 обстрелов.