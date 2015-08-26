Яценюк анонсировал отчет Кабмина в пятницу
Кабинет министров Украины в пятницу, 28 августа, отчитается о своей деятельности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на расширенном заседании правительства с участием губернаторов.
"Кабинет министров Украины сделает публичный отчет о своей деятельности на публичном заседании правительства", - сказал он.
По словам Яценюка, каждый министр отчитается о выполненных и невыполненных задачах перед страной.
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Также, отметил глава правительства, состоится встреча с парламентской коалицией.
"Я вообще предлагаю, чтобы это было собрание народных депутатов и парламентской коалиции, чтобы правительство встретилось с парламентским коалицией и было открытым и прозрачным о том, какие наработки уже есть и какой дальше план изменений в стране", - сказал Яценюк.
Яценюк также поручил председателям ОГА, в свою очередь, провести публичные коллегии.