Яценюк анонсировал отчет Кабмина в пятницу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на расширенном заседании правительства с участием губернаторов.

"Кабинет министров Украины сделает публичный отчет о своей деятельности на публичном заседании правительства", - сказал он.

По словам Яценюка, каждый министр отчитается о выполненных и невыполненных задачах перед страной.

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Также, отметил глава правительства, состоится встреча с парламентской коалицией.

"Я вообще предлагаю, чтобы это было собрание народных депутатов и парламентской коалиции, чтобы правительство встретилось с парламентским коалицией и было открытым и прозрачным о том, какие наработки уже есть и какой дальше план изменений в стране", - сказал Яценюк.

Яценюк также поручил председателям ОГА, в свою очередь, провести публичные коллегии.