Для работы в Антикоррупционном бюро отобрали первых 70 детективов
Завершился конкурс по отбору детективов в Национальное антикоррупционное бюро. Отобраны первые 70 детективов.
Об этом на брифинге сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает корреспондент УНИАН.
"Вчера завершился конкурс на назначение первых ста детективов НАБУ. По его результатам определены победителями 70 лучших кандидатов", - отметил Сытник.
Он также рассказал, что конкурс был начат еще 8 июня. Кандидаты прошли проверку на знание теории, общих способностей и психологическое тестирование. На конкурс было подано 2 700 документов от соискателей, из них 2 502 были допущены к конкурсу, поскольку соответствовали требованиям - высшее юридическое образование и два года юридического стажа.
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Знание теории продемонстрировали 980 кандидатов, допущенных ко второму этапу конкурса. Второй этап прошло 222 кандидата. После психологического тестирования, которое успешно сдали все 222 претендентов, и собеседования конкурсная комиссия определила 70 победителей.
Также Сытник объяснил, что у НАБУ нет самоцели любой ценой найти именно 100 победителей, поэтому 30 мест еще вакантны.
Глава НАБУ также уточнил, что среди победителей: 7 - госслужащие, 3 - работники СБУ, 20 - прокуратуры, 10 - МВД, 1 - Исполнительной службы, 19 - представители бизнеса, 10 - временно безработные. Среди победителей всего 6 женщин.
Сытник добавил, что в отношении кандидатов, которые не были госслужащими, еще будет проводиться спецпроверка, и тогда по ним будет принято окончательное решение.
В дальнейшем детективов в сентябре ждет первичный тренинг, а в октябре они начнут работу.