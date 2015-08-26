Гройсман: в сентябре начнется реформирование работы Рады

Об этом заявил председатель украинского парламента Владимир Гройсман в эфире "Свободы слова" на канале ICTV, передает Украинская правда.

"Мы с сентября месяца начинаем совместно со специальной миссией Европейского парламента реформу внутри украинского парламента. Я считаю, что старыми методами качественную новую систему построить сложно", - заявил он.

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В то же время спикер отметил, что в ходе этой реформы должны быть предусмотрены нормы, которые защитят права оппозиции.

Ранее УНИАН сообщал, что внеочередное заседание депутатов украинского парламента пройдет 31 августа. По словам Гройсмана, на анонсированном заседании будут рассмотрен законопроект по децентрализации.