Саакашвили не явился в суд

В Подольском районном суде Киева, где сегодня должно было состояться первое заседание, присутствовали только представители Коломойского. Ни Саакашвили, ни его представитель в суд не явились.

Об этом сообщил корреспондент издания «Закон и Бизнес».

Напомним, ранее Михеил Саакашвили заявил о том, что имеет доказательства причастности Игоря Коломойского к контрабандным схемам в Одессе. Однако уклонился от ответа, готов ли идти с этими доказательствами в суд.

Между тем, Коломойский, посчитав подобные обвинения довольно серьезными, подал иск в суд. Кроме контрабанды, Саакашвили обвинил И.Коломойского в попытке дать взятку грузинским чиновникам. Якобы, такие инциденты имели место в Грузии. Эти обвинения Коломойский также отвергает.

«Взятка - тоже очень комичный вопрос. Он сказал, что его людям я предлагал. Вы себе представляете: я приезжаю по каким-либо налоговым проблемам и предлагаю взятку премьер-министру и генпрокурору? Они должны были вызвать не милицию, а санитаров сразу», -сказал бизнесмен.