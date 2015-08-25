"УКРОП" предлагает "обнулить" украинское законодательство

Об этом заявил глава Политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Геннадий Корбан.

«За 24 года все созданное украинское законодательство много раз видоизменялось, дополнялось. Теперь оно нуждается в обнулении и унификации – через принятие новых 12 кодексов: Налогового, Трудового, Военного и так далее», – сказал Геннадий Корбан в эфире телеканала «NewsOne».

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Отвечая на вопрос о том, кто, по его мнению, должен быть президентом Украины, Геннадий Корбан сказал, что это должен быть человек, «который будет страну по-настоящему любить, защищать, кормить и лечить». «На сегодняшний день есть такой человек, и возможно даже не один. Фамилию называть не хочу – это будет некорректно по отношению к действующему Президенту, но в 40-милионной стране есть масса достойных людей, которые могут быть и президентами, и премьерами, и министрами. И не надо возить сюда иностранцев, чтобы они рассказывали, как нам жить: в Украине масса талантливых людей, которые готовы поменять страну по-настоящему», – считает политик.