США отвергают попытки РФ представить Украину агрессором в войне на Донбассе - Пайетт
11:55, 25 августа 2015Политика
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США отвергают попытки Российской Федерации представить Украину агрессором в войне на востоке Украины.
REUTERS
Об этом посол США в Украине Джеффри Пайетт сообщил в Twitter.
«Мы решительно отвергаем попытки России представить Украину как агрессора в войне на Донбассе», - отметил посол, ссылаясь на заявление представителя Государственного департамента США.
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Дипломат подчеркнул, что «военные позиции Украины, по-прежнему, носят оборонительный характер».
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