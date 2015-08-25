США отвергают попытки РФ представить Украину агрессором в войне на Донбассе - Пайетт

11:55, 25 августа 2015
Политика
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США отвергают попытки Российской Федерации представить Украину агрессором в войне на востоке Украины.

REUTERS

Об этом посол США в Украине Джеффри Пайетт сообщил в Twitter.

«Мы решительно отвергаем попытки России представить Украину как агрессора в войне на Донбассе», - отметил посол, ссылаясь на заявление представителя Государственного департамента США.

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Дипломат подчеркнул, что «военные позиции Украины, по-прежнему, носят оборонительный характер».

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