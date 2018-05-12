Янукович начинает большую чистку в Регионах
Богатыревой дали место автоматически, а Азаров будет ее выгонять?.. Регионалы вспомнили хорошо забытое старое… ПР, наконец, сложила цену «правде Януковича»…
|Виктор Янукович во время съезда Партии регионов в Киеве. 19 апреля
Очевидно во избежание обвинений в предвзятом отношении к потенциальным жертвам самоочищения, лидер ПР пообещал подойти «к этой работе внимательно, честно и принципиально». Хотя, в первую очередь, наверное надо было пообещать, что «чистка» ПР будет организована с учетом печального опыта «Нашей Украины», самоочищение которой в свое время едва не привело к расколу политсилы.
Немаловажен и другой вопрос: как именно Партия регионов намерена избавляться от нежелательных элементов, что «засели в партии», чтобы «решать свои вопросы», тех, «кто, как говорят, смотрит то налево, то направо и не знает, как нагреть себе место». Тут Янукович сослался на обновленный устав партии, который, по словам лидера, должен стать даже не подспорьем, а основным инструментом избавления от тех, кто «дискредитирует».
|Владимир Рыбак
Кроме того, ПР собирается повысить ответственность «каждого члена партии», которые отныне будут обязаны платить членские взносы, ежегодно проходить некую «сверку», принимать «активное участие в избирательных кампаниях» и в обязательном порядке поддерживать выдвинутых партией кандидатов в депутаты. Рыбак подчеркнул, что последнее является «особо важным». То есть выходит, что вопрос формирования открытых списков, о которых нардепы-регионалы так любят рассуждать в телеэфире, автоматически снимается с повестки дня? Руководство ПР намерено по-прежнему формировать списки только в узком кругу, да еще и горе тем «низовикам», кто осмелится проигнорировать избирательную компанию и не станет агитировать за кандидатов. Этим обещаны некие непонятные «партийные взыскания».
Но, пожалуй, наиболее загадочные перемены в жизни ПР описаны в пункте третьем изменений в уставе. Политсовет партии в период между съездами, то есть практически всегда, наделяется правом решать «вопросы, связанные с деятельностью депутатов местных советов». С учетом обещанного ранее повышенного уровня ответственности за соблюдение «генеральной линии» возникает нехорошее подозрение, а уж не собираются ли регионалы испробовать на собственных однопартийцах метод императивного мандата «имени Юлии Тимошенко»? Хотя и неоднократно заявляли, что это противно их демократической природе. Такие подозрения усиливаются еще и тем, что о способах воздействия на депутатов местных советов Рыбак почему-то распространяться не стал, свернув на организационные перемены в политсовете.
|Раиса Богатырева
Азаров, что неудивительно, с учетом его богатого опыта работы в налоговой, стал главой контрольной комиссии ПР по вопросам персональной ответственности членов партии. Тоже, кстати, «новшество» то еще… Интересно, обяжут ли рядовых членов партии стучать на «неблагонадежных», и если да, то какую ответственность введут за недоносительство?
И уж просто замечательно, что все эти новации проходят по графе «создание современной модели политической партии парламентского типа».
|Анна ГЕРМАН
Нет, конечно, всегда есть шанс, что очередное спущенное сверху начинание, что бы это ни было – от «самоочищения» политсилы до партийного медиа-ресурса, – будет реализовано, и реализовано успешно, и даже (чем черт не шутит?) окажется востребованным обществом. Но жизнь показывает, что, к сожалению, шанс этот – мизерный. Много выше вероятность получить еще полкилометра прекрасно вымощенной дороги в никуда.
Елена Перегуда