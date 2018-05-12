Янукович начинает большую чистку в Регионах

Новый-старый лидер Партии регионов Виктор Янукович на субботнем съезде объявил о начале грандиозной чистки в рядах партии. «Большая уборка», по словам лидера , начнется уже с мая. И первоочередными кандидатами на вылет станут те однопартийцы Виктора Федоровича, кто «позорит высокое звание члена Партии регионов». Янукович уточнил, что в рядах его политсилы, оказывается, еще остались личности, которые «пятнают нашу партию своими коррупционными действиями в советах, исполнительных органах разных уровней».

Очевидно во избежание обвинений в предвзятом отношении к потенциальным жертвам самоочищения, лидер ПР пообещал подойти «к этой работе внимательно, честно и принципиально». Хотя, в первую очередь, наверное надо было пообещать, что «чистка» ПР будет организована с учетом печального опыта «Нашей Украины», самоочищение которой в свое время едва не привело к расколу политсилы.

Немаловажен и другой вопрос: как именно Партия регионов намерена избавляться от нежелательных элементов, что «засели в партии», чтобы «решать свои вопросы», тех, «кто, как говорят, смотрит то налево, то направо и не знает, как нагреть себе место». Тут Янукович сослался на обновленный устав партии, который, по словам лидера, должен стать даже не подспорьем, а основным инструментом избавления от тех, кто «дискредитирует».

Об изменениях в уставе рассказал нардеп-регионал Владимир Рыбак . По его словам нововведением является понятие «местные парторганизации», куда чохом включили все городские, районные и прочие ячейки нижнего уровня. «Низы» получили от съезда «бонус» в виде дополнительной ответственности за все. Начиная от контроля за соблюдением устава и заканчивая надзором за выполнением решений руководящих органов. В случае провала «местным» угрожают кадровыми решениями вплоть до выживания из руководства партячеек. Не совсем, правда, понятно, что же в этом такого нового... Возрождение настолько жесткой ответственности на местах до боли напоминает времена владычества единственно правильной и единственно возможной Компартии СССР, когда лишением партбилета угрожал любой мало-мальски серьезный проступок, не говоря уже о преступном игнорировании решений «ведущей и направляющей».

Кроме того, ПР собирается повысить ответственность «каждого члена партии», которые отныне будут обязаны платить членские взносы, ежегодно проходить некую «сверку», принимать «активное участие в избирательных кампаниях» и в обязательном порядке поддерживать выдвинутых партией кандидатов в депутаты. Рыбак подчеркнул, что последнее является «особо важным». То есть выходит, что вопрос формирования открытых списков, о которых нардепы-регионалы так любят рассуждать в телеэфире, автоматически снимается с повестки дня? Руководство ПР намерено по-прежнему формировать списки только в узком кругу, да еще и горе тем «низовикам», кто осмелится проигнорировать избирательную компанию и не станет агитировать за кандидатов. Этим обещаны некие непонятные «партийные взыскания».

Но, пожалуй, наиболее загадочные перемены в жизни ПР описаны в пункте третьем изменений в уставе. Политсовет партии в период между съездами, то есть практически всегда, наделяется правом решать «вопросы, связанные с деятельностью депутатов местных советов». С учетом обещанного ранее повышенного уровня ответственности за соблюдение «генеральной линии» возникает нехорошее подозрение, а уж не собираются ли регионалы испробовать на собственных однопартийцах метод императивного мандата «имени Юлии Тимошенко»? Хотя и неоднократно заявляли, что это противно их демократической природе. Такие подозрения усиливаются еще и тем, что о способах воздействия на депутатов местных советов Рыбак почему-то распространяться не стал, свернув на организационные перемены в политсовете.

Проблему Богатыревой регионалы попросту замяли. Секретарь СНБОУ попала в состав политсовета, как уточнили в пресс-службе партии , автоматом как народный депутат (Раиса Васильевна все еще числится в составе фракции ПР в Верховной Раде). Неясно, правда, почему было не сделать исключения для регионалки, ушедшей работать в команду политических противников ПР? Но, может быть, Богатырева и впрямь сказала правду, когда заявляла о том, что на самом деле проводит в Совбезе политику партии Януковича… Впрочем, очень может быть, что отныне «вопрос Богатыревой» стал еще и «вопросом чести» для Николая Азарова.

Азаров, что неудивительно, с учетом его богатого опыта работы в налоговой, стал главой контрольной комиссии ПР по вопросам персональной ответственности членов партии. Тоже, кстати, «новшество» то еще… Интересно, обяжут ли рядовых членов партии стучать на «неблагонадежных», и если да, то какую ответственность введут за недоносительство?

И уж просто замечательно, что все эти новации проходят по графе «создание современной модели политической партии парламентского типа».

Еще один приступ острой ностальгии по, как говаривал Паниковский, «раньшему времени» вызвала идея Анны Герман . Регионалка вспомнила, что она пришла в политику не откуда-нибудь, а из журналистики, и решила, что ее партии крайне необходима собственная партийная газета «Время регионов». В идеале – ежедневная. Возможно, с еженедельным приложением. В идеале – с региональным приложением к каждому номеру. В перспективе издание должно выйти на тираж в миллион экземпляров. Герман пояснила эту цифру так: «У нас есть миллион наших членов партии, и газета должна иметь миллионный тираж». Кстати, «правду Януковича» собираются продавать по 90 копеек… Как-то сразу вспомнилась советская школа и трижды разнесчастные классные руководители, в обязанности которых входило выбивание из учеников и их родителей подписки на идеологически выверенную прессу. Самый замечательный аргумент, который при этом приводился, звучал так: будет что в туалете почитать…

Нет, конечно, всегда есть шанс, что очередное спущенное сверху начинание, что бы это ни было – от «самоочищения» политсилы до партийного медиа-ресурса, – будет реализовано, и реализовано успешно, и даже (чем черт не шутит?) окажется востребованным обществом. Но жизнь показывает, что, к сожалению, шанс этот – мизерный. Много выше вероятность получить еще полкилометра прекрасно вымощенной дороги в никуда.

Елена Перегуда