Часть бойцов "Правого сектора" станет спецподразделением СБУ

Часть «Правого Сектора» станет штатным подразделением в составе СБУ, заявил в комментарии Громадського ТВ командир 5-го отдельного батальона ДУК «Правый сектор» с позывным «Черный».

"Это даст возможность добровольцам легализоваться. А это означает, что они получат статус участника АТО, законное оружие, постоянную зарплату и возможность постоянного пребывания на передовой", - сказал комбат.

По его словам, это решение было тяжелым.

"Я думаю, что служба для наших ребят в ЦСО «А» СБУ - это не худший, а лучший вариант из тех, что мы можем предложить. Если вы посмотрите на требования, которые выдвигаются к каждому бойцу, а это самое элитное подразделение, которое есть в Украине, ну если они будут там служить - это честь для нас. Для того, кто хочет воевать, есть шанс постоянно быть на передовой, потому что 6-ое подразделение постоянно в зоне проведения АТО», - сообщил командир батальона.

Бойцы в возрасте от 20 до 45 лет, должны пройти тестирование на психологические качества, полиграф, физическую подготовка. Контракт рассчитан на 3-5 лет для рядовых и 1-5 лет для офицеров.

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По зарплате, по словам комбата, рядовой будет получать 5,5 тысяч гривен плюс будет считаться пребывание в зоне АТО - зарплата умножается на 2. У офицеров - 7,5 тысяч гривен плюс те сами условия пребывания в зоне АТО.

«Главное: те люди, которые хотят служить в государственных структурах, имеют полную возможность, и мы имеем возможность им такое предложить. Если к нам будут вопросы, легализованные мы или нет, мы можем показать списки - вот, эти люди служат в легальных подразделениях, в нас не должно быть никаких вопросов», - подчеркнул «Черный».

На вопрос журналиста, что будут делать те, кто не захочет служить в спецподразделении, комбат ответил, что «они без возможности служить не останутся».

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«Мы всегда имеем возможность участвовать в боевых действиях, и мы их до этого времени ведем. Все очень просто: наши подразделения, как бы кому не хотелось, разведка и все остальное, всегда находятся в зоне АТО», - добавил «Черный».

В то же время, подчеркнул комбат, никто не закрывает двери перед теми бойцами, которые хотят воевать в составе ВСУ.

Также командир отметил, что "Правый сектор" с пониманием относится к тем бойцам, которые прошли выучку в структуре ДУК, но хотят служить в рядах Вооруженных сил.

"Это обычная практика. Есть сейчас определенное количество людей, которые служат в вооруженных силах. Некоторые ходят даже с нашими шевронами. То есть, с шевронами своей бригады и «Правого сектора». Никто этого не запрещает".

Процесс включения бойцов "ПС" в структуру СБУ будет достаточно долгим, ведь стандартный отбор длится около 6 месяцев. Правда, по словам «Черного», в СБУ согласились сократить этот срок до 2-х месяцев.

"Черный" добавил, что МВД - это единственная государственная структура, с которой не ведутся переговоры, о легализации, потому что "Правый Сектор" имеет претензии к его руководству за нерасследованные преступления на Майдане.