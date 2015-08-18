Die Welt: "Забудьте Грецию, Украина важнее!"

Хаос в Греции – не проблема для ЕС, считает Лешек Бальцерович, отец польских экономических реформ после изменений. Он советует Западу позаботиться об Украине.

Интервью Альмы Кадраджик с Лешеком Бальцеровичем опубликовано на сайте немецкой газеты Die Welt.

Лешек Бальцерович – вероятно, самый известный экономист в мире, который пока еще не получил Нобелевскую премию. Известным его сделал так называемый план Бальцеровича по реконструкции экономики в Польше с помощью строгой программы: сокращения государственных расходов, валютного контроля и дерегулирования в пользу частных компаний и иностранных инвесторов.

Однако, популярным среди народа план его не сделал. В 1989 году он стал министром финансов и вице-премьер-министром первого за 45 лет не-коммунистического правительства в Польше.

Но поскольку многим полякам не нравилась его фискальная шоковая терапия, правительство его партии после нескольких лет было отстранено голосованием, и заменено посткоммунистами, которые пытались смягчить финансовые удары.

Тем не менее, Бальцерович ни о чем не жалеет. Именно своей политике он приписывает сегодняшнее положение экономики Польши, которая в настоящее время занимает шестое место в Европейском Союзе. «Нельзя покончить с социализмом осторожными шагами», говорит он.

Несмотря на отсутствие популярности, с 1997 по 2000 год он вновь был министром финансов, затем с 2001 по 2007 год – президентом Национального банка Польши. Инфляцию в стране он удерживал с помощью контроля обменного курса и денежной массы. Сегодня он преподает в Варшавской школе экономики, принадлежит к престижной Group of Thirty (G 30), которая состоит из международных экономистов, и получил награду в размере $ 250,000 от Милтона Фридмана за поддержку свободы. Разговор о преодолении финансовых кризисов и об Украине, где в боях снова погибло много людей, и обстрелы повстанцами настолько масштабные, каких не было уже в течение нескольких месяцев.

Что касается данных роста, Польша находится наверху, а Греция – внизу. Как так получилось – считалась ли польская экономика 25 лет назад безнадежным случаем?

Лешек Бальцерович: Мы без промедлений приступили к стабилизации валюты. Злотый по отношению к доллару был 36,000, и каждый день обесценивался. Мы приняли меры для дерегулирования и приватизации – это было радикальным ходом и требовало многих реформ. Консервативная денежно-кредитная политика тормозила экономику и кредитную систему. С 2007 года в Польше не было бума, но также не было и пузыря, который мог бы лопнуть. Греция сегодня – особый случай. Евро стабилен, еврозона развивается – но средства массовой информации хотят драмы, поэтому мы постоянно слышим о кризисе еврозоны.

Как отразился успех Польши на Восточной Европе?

Если страна достигает успеха, это заметно – но он должен продолжаться, потому что успех вчера ничего не говорит о завтрашнем дне. Нужно за всем следить – как сейчас пытается Украина. В этом году я был там три раза и встречался с президентом Порошенко, парламентариями и многими интересными журналистами.

Помогаете ли Вы советами украинскому правительству?

Нет, но то, что там происходит, меня интересует. Запад должен уделять Украине гораздо больше внимания, чем Греции. Она в четыре раза больше, граничит с Россией и является испытанием для ЕС и НАТО, с тех пор, как президент Путин захватил Крым и неофициально вторгся в восточную Украину.

Президент США Барак Обама предложил, что Европа должна помочь Греции остаться в еврозоне. Вы тоже так считаете?

Чтобы заставить европейцев тратить еще больше денег на Грецию? Нет. Если страна по уши в долгах, дополнительные расходы – плохой выбор. Если США действительно думают, что нужно финансировать Грецию, они должны разделить нагрузку с Европой. Они, кажется, вообще против того, чтобы страна выходила из еврозоны. Это был дешевый трюк, когда Ципрас недавно встречался с Путиным. Что он хотел этим сказать европейцам? ВВП России недавно сократился на 40 процентов. Путин не может себе позволить финансировать Грецию. Россия – не пример для ЕС.

Независимо от того, что будет с Грецией дальше: считаете ли Вы перспективы еврозоны и ЕС оптимистичными?

Я не верю, что Греция является угрозой для ЕС. Даже если она покинет еврозону, она останется членом ЕС. Нельзя представлять валютный союз просто как группу государств. Это, скорее, группа регионов, которые следуют тем же стандартам. Если вы хотите избежать кризисов, рынки должны быть в состоянии работать без государственного вмешательства. Избиратели должны голосовать за консервативную бюджетную политику – ели они этого не делают, тогда они верят в Деда Мороза. Большая ошибка думать, что можно добиться роста с помощью увеличения расходов. Если кто-то очень хочет понравиться людям, то, в конечном итоге, он им навредит.