Путин: Украина будет вместе с Россией строить свое будущее

Такое мнение он высказал на встрече с представителями национальных общественных объединений Крыма, сообщает РИА Новости.

"Уверен, что несмотря на все сложности сегодняшнего периода, ситуация на Украине все же выправится, и Украина будет развиваться, развиваться позитивно", - подчеркнул президент РФ.

"Украина встанет на ноги и будет развиваться позитивно, вместе с Россией строить свое будущее", — заявил он.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам новейшее вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.