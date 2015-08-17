Путин: Украина будет вместе с Россией строить свое будущее
Президент России Владимир Путин считает, что Украина "встанет на ноги" и будет "вместе с Россией строить свое будущее".
Такое мнение он высказал на встрече с представителями национальных общественных объединений Крыма, сообщает РИА Новости.
"Уверен, что несмотря на все сложности сегодняшнего периода, ситуация на Украине все же выправится, и Украина будет развиваться, развиваться позитивно", - подчеркнул президент РФ.
"Украина встанет на ноги и будет развиваться позитивно, вместе с Россией строить свое будущее", — заявил он.
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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам новейшее вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.
США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.