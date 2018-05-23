Неделя в цифрах

1 беглый экс-депутат, находящийся в розыске Интерпола, Игорь Марков был задержан итальянской полицией в городе Сан-Ремо, сообщают в Министерстве внутренних дел Украины. Генеральная прокуратура Украины готовит документы для его экстрадиции.

3 место среди «лидеров» по «рисковости» государственного долга по состоянию на конец июля занимает Украина, сообщают иностранные СМИ. Первое место в рейтинге стран, близких к дефолту, занимает Венесуэла, второе – Греция.

3 российских военнослужащих предстанут перед украинским судом по делу о событиях под Иловайском в августе 2014 года, сообщают в военной прокуратуре Украины.

5 стран – Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина – попали под расширенное продовольственное эмбарго России, сообщили в правительстве РФ. При этом новые санкции против Украины вступят в силу после запуска зоны свободной торговли с ЕС.

5 лет, начиная с 2010 года, китайские хакеры имели доступ к личной электронной почте высокопоставленных чиновников из администрации президента США Барака Обамы, сообщают иностранные СМИ.

13% участников АТО по состоянию на начало августа 2015 года получили земельные участки, сообщают в Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр). В ведомстве отмечают, что на получение земельных участков поступило 50 235 заявлений. В собственность участникам АТО и членам семей погибших воинов переданы 6 865 участков.

15 лет прошло с момента трагедии с атомной подводной лодкой «Курск», которая затонула во время военно-морских учений в Баренцевом море. Согласно официальной версии, причиной гибели судна стал взрыв торпеды на борту в ходе подготовки к условной торпедной атаке. Все 118 человек, находившихся на борту подлодки, погибли.

16,3% падения ВВП Украины зафиксировали в Министерстве экономического развития и торговли Украины по итогам первого полугодия 2015 года, сообщают в ведомстве. В этот период падение промышленности составило 20,5%, объемы производства в сельском хозяйстве снизились на 9,3%, а рост потребительских цен составил 39,3% по сравнению с началом года (июль к декабрю). Падение реальной заработной платы составило 23,9%.

17 часов и 35 минут будет длиться самый продолжительный авиарейс в мире, который планируется открыть по маршруту Дубай – Панама (Центральная Америка), сообщают иностранные СМИ. За это время самолет преодолеет расстояние в 13 700 км.

20 нормативных актов были приняты Центральной избирательной комиссией Украины для обеспечения местных выборов 25 октября текущего года, сообщают в пресс-службе ЦИК. По подсчетам Центризбиркома, проведение местных выборов потребует привлечения 1,1 миллиарда гривен из госбюджета.

68,4% украинцев намерены принять участие в голосовании на местных выборах в октябре 2015 года, отмечается в результатах социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива. Не намерены принимать участия в голосовании 20,7%, затруднились ответить 10,9% респондентов.

112 человек погибли, более 700 пострадали и 95 числятся пропавшими без вести в результате взрывов в промышленной зоне порта Тяньцзин в Китае, сообщают иностранные СМИ. В радиусе 3 км от промышленнойзоны, где продолжаются пожары, происходит эвакуация.

188 уголовных дел по статье 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма) расследовали следственные органы Службы безопасности Украины, сообщают в ведомстве.

207 военнослужащих были награждены государственными наградами Украины, соответствующий указ подписал глава государства. В частности, к государственным наградам представлены 164 представителя Вооруженных сил, 26 военных Национальной гвардии и Министерства внутренних дел, шестеро сотрудников СБУ, 11 пограничников. 63 бойца ВСУ и 5 – МВД отмечены наградами посмертно.

495 договоров и дополнительных соглашений на сумму 5 600 000 000 гривен были заключены Минобороны для материально-технического обеспечения ВСУ, сообщают в ведомстве. Годовым планом закупок на текущий год по направлению тылового обеспечения планируется централизованно поставить товаров и услуг для ВСУ на сумму свыше 7 000 000 000 грн.

706 структурных подразделений были закрыты украинскими банками за полгода, сообщается на сайте Национального банка Украины. Количество действующих подразделений украинских банков на 1 августа составляет 12 984.

871 тонна так называемой «санкционной продукции», запрещенной для ввоза на территорию РФ, была задержана и уничтожена специалистами Россельхознадзора, сообщают в ведомстве.

8 000 правоохранителей и военнослужащих, которые перешли на сторону сепаратистов, внесены в списки военной прокуратуры Украины, сообщают в ведомстве.

12 000 единиц вооружения и военной техники были восстановлены в текущем году в Украине, сообщают в Генеральном штабе ВСУ. При этом,11608 единиц были отремонтированы силами и средствами ремонтных частей и подразделений Вооруженных Сил Украины, в том числе тех, которые выполняли средний и текущий ремонт техники в зоне проведения АТО.

20 000 иностранных боевиков воевали в течение последних четырех лет в рядах международной террористической организации «Исламское государство» на территории Сирии и Ирака, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на исследование, проведенное аналитическим центром SoufanGroup.

43 000 человек составляет количество российско-сепаратистских войск на востоке Украины, считают в Министерстве обороны. При этом количество вооруженных формирований РФ на Донбассе колеблется от 8 до 13 тысяч, а боевиков "ДНР" и "ЛНР" - от 32 до 34 тысяч.

350 000 россиян подписали петицию против уничтожения санкционных продуктов в России. Авторы петиции предлагают отменить действие указа президента РФ Владимира Путина и передать подлежащие санкциям продукты малообеспеченным категориям населения.

467 500 долларов ущерба нанес пожар на Москва-реке, подсчитали в мэрии Москвы. В Росприроднадзоре сообщили, что возгорание произошло из-за разрыва подземного нефтепровода. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок.

465 000 000 гривен помощи было выплачено семьям погибших участников АТО, сообщают в Минобороны. Более 105 000 000 помощи участники АТО получили в связи с ранениями и инвалидностью. В то же время, за уничтоженную технику врага и успешное выполнение задач в зоне АТО, украинским военнослужащим выплачено более 42 000 000 гривен. http://www.unian.net/war/1110293-voennyim-vyiplatili-bolee-42-millionov-griven-za-uspehi-v-zone-ato.html

2 400 000 000 евро помощи государствам, вынужденным решать проблему мигрантов, выделил Евросоюз, сообщают иностранные СМИ. Наибольшие суммы поступят в распоряжение правительств Италии и Греции. Ассигнования выделяются на шестилетний период.

4 900 000 000 гривен единого налога перечислили в бюджет в первом полугодии налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, сообщают в Государственной фискальной службе Украины. По данным ГФС, указанная сумма на 21% превышает уплаченную за аналогичный период прошлого года.

29 200 000 000 долларов требует в Стокгольмском арбитраже у НАК «Нафтогаз Украины» российский газовый монополист «Газпром», говорится в квартальной отчетности российской компании.

Маргарита Андреева