Порошенко отметил 207 военнослужащих высокими государственными наградами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, согласно документу, "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" к государственным наградам представлены 164 представителя Вооруженных сил, 26 военных Национальной гвардии и Министерства внутренних дел, шестеро сотрудников СБУ, 11 пограничников.

63 бойца ВСУ и 5 – МВД отмечены наградами посмертно.

Все награжденные отличились в боях за Луганский и Донецкий аэропорты в Иловайске, Семеновке, Степановке, Красногоровке, Дебальцево, Артемовске, Авдеевке, Никишиному, поселках Луганское и Гранитное.

Среди наград, которыми отмечено защитников государства, ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, "За мужество" ІІІ степени, медали "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

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Один из награжденных - командир группы специальных операций, капитан-лейтенант Михаил Горяйнов, который от начала военной агрессии против Украины оказывал волонтерскую помощь Вооруженным силам Украины, в частности 73-м морском центра специального назначения Военно-морских сил, где ранее проходил службу. В январе 2015 года он вернулся к военной службе добровольцем. В июне этого года Горяйнов командовал разведывательной группой, которая выполняла боевую задачу по уничтожению огневой точки террористов "ДНР". Командир группы организовал наблюдение за объектом и минировании вероятного пути подступа противника. Во время нападения умело руководил действиями группы, что позволило стремительно приблизиться к укрытию противника. Во время боевого столкновения капитан-лейтенант прикрыл отход группы, а сам погиб в неравном бою. Благодаря героическому поступку Горяйнова задача, которая ставилась перед группой, была успешно выполнена, а террористы понесли значительные потери – свыше 10 убитых и семеро раненых.

Младший сержант Александр Бердес обеспечивал наращивание боеспособности 30-й отдельной механизированной бригады, оказывая действенную помощь в подготовке техники и вооружения к боевому применению. Героически погиб на трассе Дебальцево – Артемовск Донецкой области. Во время перемещения наших войск незаконные вооруженные формирования обстреляли колонну. Пытаясь спасти товарищей, младший сержант вступил в бой с противником, при этом уничтожил несколько террористов и технику. Во время противостояния получил смертельное ранение.