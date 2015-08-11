СБУ с 2014 года расследовала 188 уголовных дел по статье "финансирование терроризма"

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ по запросу УНИАН.

Ссылаясь на ограничения действующего законодательства, СБУ не сообщает данные об объемах финансирования и конкретных фигурантах расследований, уверяя, что служба оперативно информирует общественность об их результатах.

Одновременно в СБУ подчеркнули, что граждане могут уведомлять службу о любых проявлениях сепаратизма, а также террористической, диверсионной или разведывательно-подрывной деятельности круглосуточно.

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Как сообщал УНИАН, согласно публичному заявлению народного депутата Украины, почетного командира полка «Днепр-1» Юрия Березы, по итогам расследования внутренней службы безопасности полка в сентябре будут обнародованы данные как минимум о пяти украинских финучреждениях, которые подозреваются в финансировании террористов на востоке Украины и связаны с прежним руководством страны.

По словам Березы, полк вынужден проводить такие расследования своими силами из-за недостаточных усилий в этом направлении Национального банка и фискальных органов, а также из-за коррупции в судебной системе.

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Национальный банк не согласился с обвинениями депутата, сообщив, что, начиная с 2014 года, активизировал работу по предотвращению использования банковской системы для легализации криминальных доходов и недопущению совершения клиентами банков рисковых финансовых операций и по результатам этой работы вывел с рынка 7 банков, применил 115 штрафов и другие меры воздействия.