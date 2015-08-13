В ГПУ признали, что на сторону сепаратистов перешло около 8 тысяч правоохранителей и военных

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает радио "Свобода".

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"На данный момент у нас есть полный список, и осуществляется сбор доказательств относительно тех 5 тыс. правоохранителей, около 3 тыс. военных, которые перешли на сторону врага, они будут привлечены к ответственности", – отметил он.

Отметим, что правоохранительные органы время от времени сообщают о фактах перехода милиционеров на сторону сепаратистов. Так в июне глава ГУ МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщал о том, что на сторону сепаратистов перешли 8 бывших милиционеров. А 29 июля стало известно, что шесть бывших милиционеров Енакиевского городского отдела ГУМВД в Донецкой области будут судить заочно за переход к сепаратистам.

Как сообщал УНИАН, Анатолий Матиос рассказал о создании в структуре Генпрокуратуры военной прокуратуры сил АТО, которая будет заниматься расследованием уголовных производств, в Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.