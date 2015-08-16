Прощание с Еремеевым в Луцке (фоторепортаж)

Во время панихиды, которая проходила в верхнем храме Свято-Троицкого Собора УПЦ КП, присутствовали родные, друзья и близкие люди.

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Отдать последние почести прибыли, в частности, народные депутаты Украины 8-го созыва Владимир Литвин, Сергей Мартыняк, Степан Ивахив, Игорь Лапин, Екатерина Ващук, министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский, который в свое время был генеральным директором группы компаний “Континиум”, Луцкий городской голова Николай Романюк, председатель Волынской областной государственной администрации Владимир Гунчик.

Также среди присутствующих на похоронах заметили Андрея Деркача, Леся Довгого, экс-губренатора Волыни Александра Башкаленко, экс-нердепа Михаила Папиева, Михаила Поплавского, экс-главу Госкомрезерва Юрия Благодиря, Оксану Продан и экс-главу НБУ Степана Кубива.

Как сообщал УНИАН, Еремеев получил черепно-мозговую травму во время конной прогулки. Днем 26 июля он находился в реанимационном отделении Луцкой городской клинической больницы, затем его планировали перевезти в Киев. 28 июля Еремеева доставили на лечение за границу, в одну из европейских клиник.

12 августа в СМИ появилась информация о том, что Еремеев скончался в зарубежной больнице.

Еремеев родился в 1968 году в селе Острожец Млиновского района Ровенской области. В 1992 году создал частное предприятие “Континиум” (нефтепереработка, АЗС, пищевая промышленность). Был народным депутатом IV, VII и VIII созывов, избранным в округе №23, Волынская область.

В ВР VII созыва стал сопредседателем депутатской группы "Суверенная европейская Украина". В ВР VIII созыва был избран председателем группы "Воля народа".