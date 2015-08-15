Зубко: в Украине уже есть 73 новых объединенных общины, всего ожидается около 600

Об этом заявил в эфире 5 канала вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Децентрализация – это ключевая реформа. Она открывает региональное развитие. Общины должны взять на себя деньги, землю, инфраструктуру, а главное – ответственность за это. Сейчас мы почти по всем областям завершили перспективные планы развития общин. Пока что не утверждены планы по Тернопольской и Закарпатской областях. Сейчас уже есть 73 объединенных общины, а всего мы предполагаем от 600 до 700 общин по Украине, часть из которых пойдут на местные выборы по новым условиям и сформируют новые органы самоуправления", - утверждает Зубко.

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Те же общины, которые не успеют сплотиться, будут после местных выборов два года для работы над этим.

"А для тех, кто не успеет до местных выборов, у тех будет два года, как определено Конституцией, чтобы сделать эти объединения", - утверждает Зубко.

Как сообщал УНИАН ранее, вице-премьер-министр Геннадий Зубко считает, что местные выборы состоятся на Донбассе, но их проведение в прифронтовых городах будет зависеть от фактора безопасности.