Еремеева хотят похоронить в Луцке - источник

Об сообщает "Апостроф" со ссылкой на одного из помощников нардепа.

"Скончался, так и не выйдя из комы. Об этом сообщили вчера около 17:00", - отметил помощник.

Таким образом он опроверг информацию о том, что Еремеев по состоянию на 23:00 был все еще жив. "Это глупости ", - отметил собеседник издания.

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Сейчас, по его словам, решается вопрос о доставке тела покойного в Украину, месте и времени похорон. "В первую очередь, конечно, рассматривается Луцк, где жил Игорь Миронович", - отметил помощник, говоря о месте похорон.

Что касается избрания нового лидера группы "Воля народа", то, по словам помощника, этот вопрос будет решаться уже осенью, а сейчас руководит группой Андрей Деркач.

26 июля стало известно, что Еремеев получил черепно-мозговую травму, упав с лошади.