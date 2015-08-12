Главы МИД Украины и Беларуси обсудят ход переговоров по ситуации на Донбасе
12 августа начнется рабочий визит в Украину Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.
"В ходе переговоров с Министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и ряда других встреч состоится обсуждение всего спектра вопросов белорусско-украинских отношений в торгово-экономической и политической сферах, взаимодействия в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.
Также планируется обсудить ход переговорного процесса по урегулированию ситуации на востоке Украины.
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Ранее УНИАН сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко освободил владельцев транспортных средств, зарегистрированных на территории Донецкой и Луганской областей Украины, от платы за проезд по платным дорогам страны.