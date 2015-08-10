Суд арестовал Range Rover, Mercedes-Benz и дом экс-министра Лавриновича

Все четыре решения принимала судья Светлана Шапутько.

Так, был наложен арест на машины: Land Rover Range Rover, черного цвета, 2010 года выпуска, автомобиль Mercedes-Benz S 500L, черного цвета, 2010 года выпуска, автомобиль Peugeot 306 1.4, белого цвета 1996 году выпуска.

Также арестован дом, однако адрес и другие подробности к нему в реестре судебных решений не указаны, сообщает Украинская правда.

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Следователь Алехин просил суд принять соответствующие решения с целью обеспечения возможной конфискации имущества подозреваемого.

Лавринович подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, санкция которой предусматривает обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

В постановлении суда отмечается, что рассмотрение ходатайства осуществлено без уведомления собственника имущества.

Фиксация при рассмотрении ходатайства следственным судьей с помощью технических средств не производилась.

Кроме того, в решение отмечается, что "подозреваемый, обвиняемый, их защитник, законный представитель, другой владелец или владелец имущества, не присутствовали при рассмотрении вопроса об аресте имущества".

"Они имеют право заявить ходатайство об отмене ареста имущества полностью или частично. Такое ходатайство во время досудебного расследования рассматривается следственным судьей, а в ходе судебного производства - судом", - сказано в сообщении.