МИД Украины призвал Россию прекратить оккупацию Крыма

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю Международного дня коренных народов мира.

«В день, когда международное сообщество отдает должное значительному вкладу коренных народов в развитие мировой цивилизации, коренные народы Автономной Республики Крым вынуждены противостоять произволу российских оккупационных властей. Лишенные права свободно жить на своей исторической Родине, коренные народы оккупированного Крыма подвергаются все возрастающему давлению со стороны российской репрессивной машины», - отмечается в заявлении.

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МИД подчеркивает, что «российские оккупационные власти нагло игнорируют фундаментальные права крымскотатарского народа, который более 70 лет назад уже пережил трагедию принудительной депортации».

Системными стали случаи ограничения свободы вероисповедания и собраний, давление на представителей коренных народов, в частности крымских татар, с целью отказа от гражданства Украины, а также подавления их этнической идентичности. «Усиливаются гонения на крымскотатарские СМИ и журналистов. Запрещен въезд на территорию Крыма лидерам крымскотатарского народа, к мнению которых прислушивается международное сообщество. Продолжаются незаконные аресты и убийства крымскотатарских активистов», - подчеркивает МИД и заявляет: «Россия должна прекратить оккупацию Крыма, вопиющие нарушения основных прав и свобод человека, вытеснение с территории полуострова коренных народов».