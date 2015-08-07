В Ужгороде неизвестные кинули коктейль Молотова в машину евромайдановца

Как сообщил УНИАН пострадавший активист Юрий Свитлык, сегодня ночью, около 2 часов, двое неизвестных парней бросили в его автомобиль “Opel Combo”, припаркованный во дворе, со стороны пассажирского сиденья бутылку с зажигательной смесью. Соседи видели, что злоумышленники дважды возвращались на место происшествия, поскольку, вероятно, с первого раза попасть бутылкой парням не удалось. Также соседи самостоятельно потушили возгорание, поскольку рядом во дворе были припаркованы другие транспортные средства. По словам активиста, когда он спустился к автомобилю, огонь уже фактически был потушен.

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Данный инцидент Свитлык связывает со своей общественно-политической деятельностью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Закарпатской области, в результате поджога в автомобиле сгорели салон, сиденья, панель, руль. Зарегистрировано заявление о преступлении. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 10-ти лет.