СМИ: в Ужгороде сгорел автомобиль прокурора (видео)

Про этот случай у себя на странице в "Фейсбук" написал и член Общественного совета при Ужгородском горсовете Николай Пастухов, сообщает Мукачево.нет.

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