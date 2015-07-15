СМИ: в Ужгороде сгорел автомобиль прокурора (видео)

09:23, 15 июля 2015
Общество
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Активисты Закарпатского специального контроля опубликовали видео с подписью о том, что это горит авто прокурора.

Мукачево.нет

Про этот случай у себя на странице в "Фейсбук" написал и член Общественного совета при Ужгородском горсовете Николай Пастухов, сообщает Мукачево.нет.

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