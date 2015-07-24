Парламент Австрии завершил процедуру ратификации соглашения с Украиной

Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба написал в Twitter.

"Верхняя палата австрийского парламента проголосовала за ратификацию Соглашения об ассоциации. Спасибо и поздравляю!", - сообщил посол.

Читайте такжеВ Нидерландах парламент завершил ратификацию ассоциации Украина-ЕСКак сообщала 9 июля Европейская правда, на то время 18 стран полностью завершили процедуру ратификации, 4 ратифицировали соглашение, но еще не передали документы в Брюссель, 4 ратифицировали соглашение только в одной из палат парламента. Две страны - Греция и Кипр - не провели ни одного голосования.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины ожидают завершения ратификации соглашения всеми государствами Евросоюза до конца 2015 года.