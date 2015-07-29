Корбан напомнил Березенко о его обещаниях и пожелал успешной работы в Раде

По данным ЦИК, Березенко одержал победу.

«Знаю, эта победа вам далась нелегко. Но тем не менее, Вы должны помнить о тех людях, которые доверили Вам свои голоса», – написал Геннадий Корбан.

Он выразил надежду, что Сергей Березенко выполнит обещания, которые давал черниговцам персонально и в рамках Совета регионального развития.

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Кроме того, Геннадий Корбан напомнил Березенко о нуждах жителей Чернигова: «Позвольте Вам напомнить, что у людей в домах нет горячей воды. Иным требуются счетчики, дороги и прививки детям. И все они сильно нуждаются в медицинском обслуживании и предметах первой необходимости. Они хотят жить». «Не сомневаюсь, что когда Вы окажетесь в Верховной Раде, Вы неустанно будете бороться с коррупцией, внедрять реформы и модернизировать нашу страну. Хочу пожелать вам успехов», – добавил Корбан.