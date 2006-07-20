Тимошенко рассказала о двух сценариях - черном и белом

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что новая коалиция ставит целью внести изменения в Конституцию, которыми полностью передать полномочия Президента премьеру.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в ВР Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня антикризисная коалиция пытается увеличить свой состав путем подкупа депутатов.

Она в очередной раз отметила, что депутатам сегодня предлагается от 5 до 7 млн. дол. за вхождение в коалицию.

Целью увеличения коалиции, по ее словам, является доведение численности до конституционного большинства – 300 депутатов, чтобы можно было внести изменения в Конституцию, передав всю власть Украины премьер-министру.

Вместе с тем, Ю.ТИМОШЕНКО считает, что даже без этих изменений в случае внесения Президентом кандидатуры Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьера, центр власти переместится к правительству: «к ЯНУКОВИЧУ и ко всей его криминальной группе».

При этом она заметила, что В.ЯНУКОВИЧ является «лишь вывеской», в то время как все решает олигархический клан.

Она отметила, что сегодня у Президента есть два варианта развития событий – первый, который она называет черным, когда Президент подаст кандидатуру ЯНУКОВИЧА и «Наша Украина» войдет в состав большинства. Она выразила сожаление, что значительное количество людей в окружении Президента выступают именно за этот вариант, который приведет к вышеуказанным ею последствиям. Второй вариант, по ее словам, белый, когда Президент воспользуется своим конституционным правом и распустит парламент.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правовая экспертиза, сделанная специалистами и переданная Президенту, свидетельствует о том, что 25 июля Президент будет иметь юридические и политические основания для объявления досрочных парламентских выборов.

Она напомнила, что до этой даты БЮТ покинула сессионный зал и не будет принимать участия в заседаниях. В то же время БЮТ будет делать все, чтобы Президент пошел на роспуск парламента.