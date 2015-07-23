Представители США и России обсудили реализацию Минских соглашений

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«В ходе беседы были обсуждены проблемы, связанные с реализацией Минских договоренностей по урегулированию кризиса в Украине», - говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что лидеры "нормандской четверки" Меркель, Олланд, Порошенко и Путин согласились, что условия Минских договоренностей для разрешения конфликта на Донбассе должны быть выполнены до конца 2015 года.