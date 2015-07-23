Представители США и России обсудили реализацию Минских соглашений
03:52, 23 июля 2015Политика
1683 0
22 июля состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина с заместителем Госсекретаря США Викторией Нуланд.
Карасин и Нуланд обсудили реализацию Минских соглашений / rs.gov.ru
Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
«В ходе беседы были обсуждены проблемы, связанные с реализацией Минских договоренностей по урегулированию кризиса в Украине», - говорится в сообщении.
Читайте такжеБоевики лишь имитируют отвод артиллерии от линии разграничения - штаб
Ранее УНИАН сообщал, что лидеры "нормандской четверки" Меркель, Олланд, Порошенко и Путин согласились, что условия Минских договоренностей для разрешения конфликта на Донбассе должны быть выполнены до конца 2015 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter